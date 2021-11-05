إقتصاد

الدولار يقفز إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام

Lebanon 24
05-11-2021 | 11:18
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سجل الدولار أعلى مستوى له منذ أكثر من عام بعد الإعلان عن توفر فرص عمل في الولايات المتحدة في تشرين الاول، تلامس مستوى توظيف يلبي شروط مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة.

وزادت الوظائف خارج نطاق الزراعة 531 ألف وظيفة الشهر الماضي مع انحسار الارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد -19 خلال فصل الصيف، مما يوفر المزيد من الأدلة على أن النشاط الاقتصادي بدأ يستعيد زخمه في بدايات الربع الرابع.

وقال بيتر كارديللو كبير اقتصاديي السوق في مؤسسة سبارتان سيكيوريتيز: "إذا استمرت هذه الأرقام بهذه الوتيرة فمن المحتمل أن نرى التوظيف الكامل في نهاية الربع الأول".

وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية اليوم الجمعة إلى 94.634 وهو أعلى مستوى له منذ 25 أيلول 2020.

وارتفع الدولار الذي زاد نحو واحد في المئة الأسبوعين الماضيين 0.22 في المئة إلى 94.534.
المصدر: روسيا اليوم
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