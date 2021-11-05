إقتصاد

الارتفاع طفيف...كم بلغ سعر صرف الدولار مساءً في السوق الموازية؟

Lebanon 24
05-11-2021 | 14:49
A-
A+
Doc-P-883048-637717422801767511.jpg
Doc-P-883048-637717422801767511.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة ارتفاعاً طفيفاً، حيث تراوح ما بين 20750 و20800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 20600 و20700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
مواضيع ذات صلة
خبيرٌ مالي يكشف سيناريو سعر الدولار في لبنان.. هذا ما قاله
lebanon 24
06/11/2021 04:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان قد ينتعش بخطوة.. هكذا تستعيدُ الليرة مجدها أمام الدولار
lebanon 24
06/11/2021 04:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة تدرّ الدولار في السوق اللبنانية.. هذا ما يحصل
lebanon 24
06/11/2021 04:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بوادر إيجابية بشأن التضخم والدولار في لبنان.. إليكم سيناريو الحل
lebanon 24
06/11/2021 04:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:31 | 2021-11-05
15:00 | 2021-11-05
14:44 | 2021-11-05
13:00 | 2021-11-05
12:21 | 2021-11-05
11:18 | 2021-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website