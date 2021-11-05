الارتفاع طفيف...كم بلغ سعر صرف الدولار مساءً في السوق الموازية؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة ارتفاعاً طفيفاً، حيث تراوح ما بين 20750 و20800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 20600 و20700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.