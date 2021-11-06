إقتصاد

قضية إهمال سلامة طائرات بوينغ "737- ماكس" تنتهي بتسوية بـ225 مليون دولار

Lebanon 24
06-11-2021 | 06:00
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توصل حملة أسهم شركة "بوينغ" الأميركية إلى تسوية بقيمة 225 مليون دولار مع المديرين الحاليين والسابقين للشركة المصنعة للطائرة، في قضية إهمال سلامة طائرات "737 ماكس".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن حملة الأسهم اتهموا أعضاء مجلس إدارة "بوينغ" والعديد من المديرين التنفيذيين وكذلك الرئيس التنفيذي الحالي ديفيد كالهون بعدم التأكد من أن أدوات التحكم والمعلومات في "737-أكس" تعمل بشكل فعال.

وأوردت الصحيفة أن شركات التأمين ستدفع التعويض، وليس أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.

كما وافقت "بوينغ" على تعيين وسيط للتعامل مع القضايا الداخلية وتعيين ممثل لمجلس الإدارة يتمتع بخبرة في سلامة الطيران.

والاتفاق الذي قدم لمحكمة ديلاوير الجمعة لن يطلب من "بوينغ" الاعتراف بالإهمال نيابة عن الأشخاص الذين تمت ملاحقتهم في القضية، وفق الصحيفة.
المصدر: روسيا اليوم
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