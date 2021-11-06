25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
قضية إهمال سلامة طائرات بوينغ "737- ماكس" تنتهي بتسوية بـ225 مليون دولار
Lebanon 24
06-11-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توصل حملة أسهم شركة "بوينغ" الأميركية إلى تسوية بقيمة 225 مليون دولار مع المديرين الحاليين والسابقين للشركة المصنعة للطائرة، في قضية إهمال سلامة طائرات "737 ماكس".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن حملة الأسهم اتهموا أعضاء مجلس إدارة "بوينغ" والعديد من المديرين التنفيذيين وكذلك الرئيس التنفيذي الحالي ديفيد كالهون بعدم التأكد من أن أدوات التحكم والمعلومات في "737-أكس" تعمل بشكل فعال.
وأوردت الصحيفة أن شركات التأمين ستدفع التعويض، وليس أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
كما وافقت "بوينغ" على تعيين وسيط للتعامل مع القضايا الداخلية وتعيين ممثل لمجلس الإدارة يتمتع بخبرة في سلامة الطيران.
والاتفاق الذي قدم لمحكمة ديلاوير الجمعة لن يطلب من "بوينغ" الاعتراف بالإهمال نيابة عن الأشخاص الذين تمت ملاحقتهم في القضية، وفق الصحيفة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة عن دولار "مُهترئ" في لبنان.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
مفاجأة عن دولار "مُهترئ" في لبنان.. هذا ما يحصل
15:31 | 2021-11-05
05/11/2021 03:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما أبلغته السعودية للبطريرك الراعي بشأن الأزمة مع لبنان
Lebanon 24
هذا ما أبلغته السعودية للبطريرك الراعي بشأن الأزمة مع لبنان
15:17 | 2021-11-05
05/11/2021 03:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
10:45 | 2021-11-05
05/11/2021 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. إليكم هذا الخبر عن الإنترنت في لبنان
Lebanon 24
إلى المواطنين.. إليكم هذا الخبر عن الإنترنت في لبنان
12:30 | 2021-11-05
05/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من المصارف.. إجراءات جديدة تطالُ الصرّافات الآلية
Lebanon 24
من المصارف.. إجراءات جديدة تطالُ الصرّافات الآلية
14:45 | 2021-11-05
05/11/2021 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:12 | 2021-11-06
الحاج حسن يقف عند تخوم مزارع شبعا.. وهذا ما قاله للمزارعين
04:30 | 2021-11-06
بعد انخفاض الإنتاج من قبل المنتجين العالميين.. هل سيصبح الشرق الأوسط الوجهة الأولى للنفط؟
04:00 | 2021-11-06
"ميتا" تدرس فتح متاجر للبيع بالتجزئة للمرة الأولى
03:00 | 2021-11-06
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
02:00 | 2021-11-06
بايدن يحقق نصف انتصار بـ1.2 تريليون دولار
23:34 | 2021-11-05
وزير الاتصالات يكرر: لا رفع للاسعار
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
06/11/2021 16:38:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
06/11/2021 16:38:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
06/11/2021 16:38:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact