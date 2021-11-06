إرتفاع طفيف للدولار في السوق الموازية.. كم بلغ عصر اليوم؟

إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف عصر اليوم السبت، وبلغ 20800 - 20850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 20750 - 20800 ليرة لكل دولار اميركي.