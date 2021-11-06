إقتصاد

إرتفاع طفيف للدولار في السوق الموازية.. كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
06-11-2021 | 10:50
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إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف عصر اليوم السبت، وبلغ 20800 - 20850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 20750 - 20800 ليرة لكل دولار اميركي. 
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