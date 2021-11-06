على اي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟

أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 20800 و20850 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 20725 و20775 ليرة لبنانية للدولار الواحد.