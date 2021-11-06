إقتصاد

على اي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟

Lebanon 24
06-11-2021 | 13:41
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أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 20800 و20850 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 20725 و20775 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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