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إقتصاد
على اي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
06-11-2021
|
13:41
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أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 20800 و20850 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 20725 و20775 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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