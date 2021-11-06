اجتماعٌ جديد بشأن ملف الخبز.. هذه تفاصيله

عقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، بعد ظهر اليوم، اجتماعا في مكتب النقابة برئاسة رئيس النقابة شحادة المصري، وتم التداول والبحث في الاوضاع الراهنة والازمة الاقتصادية وفي لقاء رئيس النقابة مع وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام.وتحدث المصري عن "الاوضاع المعيشية الصعبة جراء ارتفاع سعر صرف الدولار وفقدان القيمة الشرائية للعملة الوطنية، مما انعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من غلاء واحتكار وارتفاع جنوني بأسعار المواد الغذائية واللحوم والالبان والاجبان والفواكه على أنواعها، حيث أصبح أكثرية المواطنين يعانون من سوء الغذاء وعدم قدرتهم على شراء الحاجات الضرورية".وتحدث عن اللقاء مع وزير الاقتصاد أمين سلام ووصفه بـ "الايجابي والمثمر"، وقال: "لمست من معاليه حرصه واهتمامه واصراره على حماية رغيف الخبز واعتبر معاليه رغيف الخبز (حقا مقدسا لجميع المواطنين) ويجب الحفاظ على جودته ونوعيته ووزنه وسعره لان بالخبز يحيا الانسان".وفي نهاية الاجتماع، اشاد المجلس التنفيذي للنقابة بـ"الدور الايجابي لوزير الاقتصاد"، منوها بـ "جهوده وحرصه واهتمامه بلقمة عيش المواطن ورعايته لحقوق العمال".وطالب المجلس بان تكون نقابة عمال المخابز ممثلة بخلية الازمة في الوزارة أو أي لجنة لدراسة كلفة وصناعة ربطة الخبز "لاننا من اهل الخبرة والكفاءة والطرف الاساسي بانتاج الخبز".