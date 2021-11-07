فائض تجارة الصين مع أميركا يسجل 40.75 مليار دولار في الاول

سجلت الصين فائضا تجاريا 84.54 مليار دولار في شهرتشرين الاول الماضي، فيما بلغ فائض تجارتها مع الولايات المتحدة أكثر من 40 مليار دولار.فقد أظهرت بيانات الجمارك الصينية، الصادرة اليوم الأحد، أن صادرات الصين في أكتوبر زادت بنسبة 27.1 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.وتتجاوز هذه النسبة توقعات المحللين، حيث كانوا قد توقعوا في استطلاع رأي زيادة صادرات أكتوبر 24.5 في المئة بعد أن قفزت 28.1 في المئة في شهر سبتمبر.في المقابل، قفزت واردات الصين في تشرين الاول الماضي بنسبة 20.6 في المئة، بينما كانت التقديرات في الاستطلاع تشير إلى أن الواردات سترتفع بنسبة 25 في المئة، مقابل زيادة 17.6 في المئة في سبتمبر.وفي أكتوبر المنصرم، سجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 84.54 مليار دولار، مقارنة مع توقعات الاستطلاع بتسجيل فائض تجاري يصل إلى 65.55 مليار دولار، بعد أن كانت قد سجلت فائضا 66.76 مليار دولار في ايلول.