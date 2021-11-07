بيركشاير هاثاواي تعزز من أرباحها التشغيلية الفصلية بـ 18% إلى 6.5 مليار دولار

ارتفعت الأرباح التشغيلية لـ بيركشاير هاثاواي - (Berkshire Hathaway)، التابعة للملياردير وارن بافيت، في اللربع الثالث بـ 18% لتصل إلى 6.47 مليار دولار، مقارنة مع 5.48 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.في حين تراجع صافي الدخل بنسبة 66% لتصل إلى 10.3 مليار دولار أو 6882 دولارًا لكل سهم من الفئة أ، مقارنة بـ 30.14 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس انخفاض المكاسب غير المحققة في استثماراتها في Apple و بنك أوف أميركا.وقالت بيركشاير، التي يديرها بافيت منذ عام 1965، إنها أعادت شراء 7.6 مليار دولار من أسهمها في الربع الثالث، رغم صعود سعر سهمها بانتظام.