اقتصادي ينصح بالاستثمار في هذه العملات

في ظل أزمة زيادة الأسعار العالمية قدم رئيس قسم الأبحاث العالمية في "أتوكريتيه إنفستمنت" الروسي ميخائل شولجين، مجموعة من النصائح حول الإستثمار في العملات الأفضل لهذا الوقت.وبحسب الخبير وتفاديا لموجة ثانية من ارتفاع الأسعار، فقد نصح بالتوجه للإستثمار في بعض العملات.ونصح بالإستثمار بمحفظة من العملات تضم الدولار الأمريكي والكندي والفرنك السويسري.ومن عملات الأسواق الناشئة وجه الخبير النظر للوان الكوري الجنوبي والبات التايلندي، بالإضافة للروبل الروسي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا بـ4 في المئة مقابل الدولار، لاستفادته من ارتفاع أسعار النفط والغاز.وأكد الخبير نمو الوون الكوري الجنوبي بشكل متحفظ على خلفية تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي للبلاد، بالإضافة لنمو العملة التايلندية على خلفية استعداد البلاد لفتح حدودها أمام السياح الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا.