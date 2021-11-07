إقتصاد

ارتفاع في دولار السوق الموازية.. هذه التسعيرة عصراً

Lebanon 24
07-11-2021 | 09:40
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يتم التداول عصر اليوم الأحد بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 20875 - 20925 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
بينما كان يتم التداول صباح الأحد بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 20820 - 20870 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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