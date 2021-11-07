ارتفاع في دولار السوق الموازية.. هذه التسعيرة عصراً

يتم التداول عصر اليوم الأحد بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 20875 - 20925 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

بينما كان يتم التداول صباح الأحد بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 20820 - 20870 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.