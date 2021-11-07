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إقتصاد
كم أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
07-11-2021
|
13:28
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 20800 و20900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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