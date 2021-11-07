إقتصاد

كم أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟

Lebanon 24
07-11-2021 | 13:28
A-
A+
Doc-P-883702-637719140513210832.jpg
Doc-P-883702-637719140513210832.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 20800 و20900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
مواضيع ذات صلة
على اي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
lebanon 24
08/11/2021 04:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حيلة جديدة في لبنان.. احصل على الدولارات وأنت في منزلك!
lebanon 24
08/11/2021 04:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
lebanon 24
08/11/2021 04:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل الدخول الى المستشفى... أمّنوا 20 % من الفاتورة بالدولار!
lebanon 24
08/11/2021 04:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

اسعار الدولار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:38 | 2021-11-07
14:00 | 2021-11-07
12:00 | 2021-11-07
10:00 | 2021-11-07
09:40 | 2021-11-07
08:00 | 2021-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website