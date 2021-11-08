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إقتصاد
النفط يصعد بعد رفع "أرامكو" سعر بيع خامها
Lebanon 24
08-11-2021
|
01:00
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن رفعت شركة إنتاج النفط السعودية "أرامكو" سعر البيع الرسمي لخامها، مما يشير إلى أن الطلب لا يزال قويا في وقت تشح فيه الإمدادات.
وارتفع خام برنت 90 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 83.64 دولار للبرميل بعد انخفاضه بنحو 2% الأسبوع الماضي. وزاد الخام الأمريكي 87 سنتا أو 1.1% إلى 82.14 دولار بعد أن انخفض 3% تقريبا الأسبوع الماضي.
رفعت "أرامكو" في وقت متأخر من الجمعة الماضية سعر البيع الرسمي لشهركانون الاول القادم لمشتري خامها العربي الخفيف في آسيا إلى 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، بارتفاع 1.40 دولار عن الشهر الجاري.
وقالت إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة إن خطوة "أرامكو" تدل على أن "الطلب لا يزال قويا"، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه المنتج العضو بأوبك ومصدرو نفط رئيسيون آخرون كبح الإمدادات.
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بينهم روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، الأسبوع الماضي على التمسك بخطتهم لزيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر القادم.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد دعا أوبك+ لإنتاج المزيد من النفط لكبح ارتفاع الأسعار، وقال السبت الماضي إن إدارته لديها "أدوات أخرى" للتعامل مع ارتفاع أسعار الخام.
في غضون ذلك، تراجعت واردات الصين من النفط في تشرين الاول الماضي إلى أدنى مستوياتها في 3 سنوات، إذ أحجمت شركات تكرير كبرى مملوكة للدولة عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، في حين كانت شركات التكرير المستقلة مقيدة بحصص محدودة للاستيراد.
المصدر:
روسيا اليوم
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