إقتصاد

مكاسب العملات المشفرة ترفع "إيثر" لمستوى قياسي جديد و"بتكوين" قرب قمة 3 أسابيع

Lebanon 24
08-11-2021 | 03:00
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ارتفعت "بتكوين"، اليوم، إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين ونصف الأسبوع، وصعدت "إيثر" إلى مستوى قياسي جديد، إذ تحقق العملات المشفرة مكاسب بدعم من الزخم والتدفقات والأنباء الإيجابية.
وارتفعت "بتكوين" بنحو 3% في أحدث تعاملات إلى 65121 دولارا، وسجلت "إيثر"، المرتبطة بشبكة إيثيريوم، مستوى غير مسبوق عند 4711 دولارا.

ومنذ بداية أكتوبر الماضي، ربحت "إيثر" 57% وتقدمت "بتكوين" بحوالي 50% مع تفاؤل المستثمرين بإطلاق صندوق أمريكي لبتكوين قائم على العقود الآجلة الشهر الماضي، ويقبلون على هذه الفئة من الأصول التي تعتبر في بعض الأحيان تحوطا ضد التضخم.
المصدر: روسيا اليوم
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