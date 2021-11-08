25
o
بيروت
26
o
طرابلس
29
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
29
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
مكاسب العملات المشفرة ترفع "إيثر" لمستوى قياسي جديد و"بتكوين" قرب قمة 3 أسابيع
Lebanon 24
08-11-2021
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت "بتكوين"، اليوم، إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين ونصف الأسبوع، وصعدت "إيثر" إلى مستوى قياسي جديد، إذ تحقق العملات المشفرة مكاسب بدعم من الزخم والتدفقات والأنباء الإيجابية.
وارتفعت "بتكوين" بنحو 3% في أحدث تعاملات إلى 65121 دولارا، وسجلت "إيثر"، المرتبطة بشبكة إيثيريوم، مستوى غير مسبوق عند 4711 دولارا.
ومنذ بداية أكتوبر الماضي، ربحت "إيثر" 57% وتقدمت "بتكوين" بحوالي 50% مع تفاؤل المستثمرين بإطلاق صندوق أمريكي لبتكوين قائم على العقود الآجلة الشهر الماضي، ويقبلون على هذه الفئة من الأصول التي تعتبر في بعض الأحيان تحوطا ضد التضخم.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
أخبارٌ عن ترحيل لبنانيين من الخليج.. هذه حقيقتها
Lebanon 24
أخبارٌ عن ترحيل لبنانيين من الخليج.. هذه حقيقتها
12:06 | 2021-11-07
07/11/2021 12:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير علمي عن لبنان يحذر من كارثة بشأن الثلوج.. هذا ما سنواجهه
Lebanon 24
تقرير علمي عن لبنان يحذر من كارثة بشأن الثلوج.. هذا ما سنواجهه
06:30 | 2021-11-07
07/11/2021 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكهرباء والغاز والمازوت مجانا في هذه البلدة
Lebanon 24
الكهرباء والغاز والمازوت مجانا في هذه البلدة
08:01 | 2021-11-07
07/11/2021 08:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي... اليكم ما جاء فيها
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي... اليكم ما جاء فيها
10:49 | 2021-11-07
07/11/2021 10:49:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر "كهرباء لبنان" تتحدث عن ساعات التغذية.. هذا ما كشفته
Lebanon 24
مصادر "كهرباء لبنان" تتحدث عن ساعات التغذية.. هذا ما كشفته
11:09 | 2021-11-07
07/11/2021 11:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2021-11-08
ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الصين ...ما مدى عمق الأزمة؟
02:38 | 2021-11-08
مع بداية الأسبوع.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
01:00 | 2021-11-08
النفط يصعد بعد رفع "أرامكو" سعر بيع خامها
23:12 | 2021-11-07
إقفال فروع وصرف موظفين: المصارف تُعيد "تموضعها".. ماذا عن أموال المودعين؟
22:23 | 2021-11-07
محاولات لتأمين 12 ساعة من خلال النفط العراقي، والغاز المصري والكهرباء الأردنية
15:38 | 2021-11-07
شركات الطيران تستعد لتدفق المسافرين بعد فتح الحدود
فيديو
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
02:00 | 2021-11-08
08/11/2021 12:44:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
08:00 | 2021-11-07
08/11/2021 12:44:47
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
08:30 | 2021-11-04
08/11/2021 12:44:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact