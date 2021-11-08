إقتصاد

ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الصين ...ما مدى عمق الأزمة؟

Lebanon 24
08-11-2021 | 05:00
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ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الصين كل أسبوع بشكل حاد في أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات عن المنتجات الزراعية الصالحة للأكل من وزارة التجارة في البلاد.

وبلغت سلة من 30 نوع من الخضروات 5.99 يوان للكيلوغرام أي 2.06 دولار للرطل في الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر، بزيادة 6.6 % عن الأسبوع السابق.

وفي الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر، كان سعر الكيلوغرام الواحد 4.39 يوان (1.51 دولار للرطل).

وقال بروس بانغ، رئيس أبحاث الماكرو والاستراتيجية في China Renaissance، إن الضغط التضخمي والمسار المتشدد للسياسة النقدية للبلدان الأخرى سيحدان من النطاق الذي يتعين على الصين تخفيف سياستها النقدية.

وقال بانغ إن القدرة المحدودة على تخفيف السياسة النقدية تعني أن الصين ستحتاج إلى مزيد من الدعم من السياسات المالية والصناعية لمنع الركود التضخمي.

ويتوقع أن يستمر الاقتصاد في النمو بنحو 4% إلى 5% في الربع الرابع.

يُذكر ان التضخم المصحوب بالركود هو ظاهرة اقتصادية ترتفع فيها الأسعار بينما يتباطأ النشاط التجاري، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين.

وبين عشية وضحاها، قال مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إنه سيبدأ في تقليص مشتريات الأصول - وهو الابتعاد عن تحفيز عصر الوباء ونحو تشديد السياسة النقدية.

ولم يذكر بنك الشعب الصيني صراحة ما إذا كانت قراراته تستند إلى السياسة النقدية الأميركية.

وأكد أحدث تقرير أسبوعي من وزارة التجارة الصينية اتجاه ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

لكن البيانات التي تم نشرها بعد ظهر الثلاثاء تم حذفها من موقع الوزارة اعتبارًا من صباح الأربعاء.

وكان قد أظهر أن الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر شهد زيادة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.7% عن الأسبوع السابق، مع ارتفاع أسعار لحم الخنزير بنسبة 10.6% وبيض الدجاج بنسبة 6.4%، وفقًا لتقرير من البيانات المتاحة عن الأسبوع الماضي.
المصدر: CNBC
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