إقتصاد

مسلسل ارتفاع الذهب يستمر ليبلغ قمته في شهرين

Lebanon 24
08-11-2021 | 08:00
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استمر مسلسل ارتفاع أسعار الذهب لتصل إلى أعلى مستوياتها في شهرين الاثنين 8 تشرين الثاني، إذ تسيطر على المتعاملين فكرة أن البنوك المركزية الرئيسية ستبقي على أسعار الفائدة منخفضة في الوقت الحالي، فيما ينتقل التركيز إلى بيانات تضخم هامة قادمة هذا الأسبوع.

هذا وتمسك الفدرالي الأميركي في اجتماعه الماضي بأن التضخم "مؤقت" ومن المرجح ألا يستدعي زيادات في أسعار الفائدة، بينما أربك بنك إنكلترا التوقعات بالتمسك بموقفه حيال أسعار الفائدة.


أسعار الذهب


وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.1% إلى 1818.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد سجل أعلى مستويات سعرية منذ 7 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة.

هذا وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1820.10 دولار.


المعادن النفيسة الأخرى


وبالحديث عن المعادن النفيسة الأخرى، قد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بـ 0.2% إلى 24.22 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.1% إلى 1035.95 دولار، وتقدم البلاديوم 0.5% إلى 2044.89 دولار.
المصدر: CNBC
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