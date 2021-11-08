26
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
إرتفاع ملحوظ لدولار السوق الموازية... هذه تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
08-11-2021
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وتخطى من جديد حاجز الـ21000 ليرة، وبلغ عصر اليوم 21025 - 21075 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 20850 - 20900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
مع بداية الأسبوع.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
08/11/2021 18:47:34
08/11/2021 18:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كم أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
كم أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
08/11/2021 18:47:34
08/11/2021 18:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
على اي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
على اي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
08/11/2021 18:47:34
08/11/2021 18:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
08/11/2021 18:47:34
08/11/2021 18:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
تابع
الأكثر قراءة
أخبارٌ عن ترحيل لبنانيين من الخليج.. هذه حقيقتها
Lebanon 24
أخبارٌ عن ترحيل لبنانيين من الخليج.. هذه حقيقتها
12:06 | 2021-11-07
07/11/2021 12:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كلفة فاتورة "الإشتراك" ستنخفض بخطوة.. ما هي؟
Lebanon 24
كلفة فاتورة "الإشتراك" ستنخفض بخطوة.. ما هي؟
14:39 | 2021-11-07
07/11/2021 02:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
دوي انفجار يهزّ البداوي - طرابلس
Lebanon 24
دوي انفجار يهزّ البداوي - طرابلس
14:00 | 2021-11-07
07/11/2021 02:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتبهوا الى سياراتكم... سرقة من نوع جديد تبرز الى الواجهة! (صور)
Lebanon 24
إنتبهوا الى سياراتكم... سرقة من نوع جديد تبرز الى الواجهة! (صور)
00:44 | 2021-11-08
08/11/2021 12:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال فروع وصرف موظفين: المصارف تُعيد "تموضعها".. ماذا عن أموال المودعين؟
Lebanon 24
إقفال فروع وصرف موظفين: المصارف تُعيد "تموضعها".. ماذا عن أموال المودعين؟
23:12 | 2021-11-07
07/11/2021 11:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:56 | 2021-11-08
بيان عن مصرف لبنان بخصوص "صيرفة".. اليكم التفاصيل
10:25 | 2021-11-08
زخور: استمرار انخفاض الحركة والواردات في مرفأ بيروت سببه تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية
10:00 | 2021-11-08
قطر تلغي الضريبة على الدخل
09:17 | 2021-11-08
المديرية العامة للنفط ووزارة الطاقة تنشران نتائج التلزيمات والمناقصات للفيول والغاز أويل
08:00 | 2021-11-08
مسلسل ارتفاع الذهب يستمر ليبلغ قمته في شهرين
05:00 | 2021-11-08
ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الصين ...ما مدى عمق الأزمة؟
فيديو
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
08:26 | 2021-11-08
08/11/2021 18:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
02:00 | 2021-11-08
08/11/2021 18:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
08:00 | 2021-11-07
08/11/2021 18:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact