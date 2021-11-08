إرتفاع ملحوظ لدولار السوق الموازية... هذه تسعيرته عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وتخطى من جديد حاجز الـ21000 ليرة، وبلغ عصر اليوم 21025 - 21075 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 20850 - 20900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.