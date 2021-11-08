دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء

واصل دولار السوق الموازية ارتفاعه حيث سجل مساء اليوم الإثنين سعراً تراوح بين 21050 - 21100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد تخطى الدولار عصر اليوم حاجز الـ21000 ليرة وسجل سعراً تراوح بين 21025 - 21075 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.