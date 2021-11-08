إقتصاد

دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء

Lebanon 24
08-11-2021 | 14:00
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واصل دولار السوق الموازية ارتفاعه حيث سجل مساء اليوم الإثنين سعراً تراوح بين 21050 - 21100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد تخطى الدولار عصر اليوم حاجز الـ21000 ليرة وسجل سعراً تراوح بين 21025 - 21075 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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