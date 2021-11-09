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© Lebanon24
إقتصاد
ما مصير التحويلات من الخليج الى لبنان؟ خبير اقتصادي يحذر
Lebanon 24
09-11-2021
|
02:10
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دعا الخبير الاقتصادي لويس حبيقة الى إيجاد حلّ للازمة الدبلوماسية مع مجلس التعاون الخليجي بأسرع وقت متخوفاً من أن يستمر التصعيد نحو منع تحويل الأموال من دول الخليج الى لبنان أو وقف الطيران بين لبنان ودول الخليج. وفي حديث الى صوت كل لبنان قال يجب على المسؤولين المبادرة بأسرع وقت لأن جميع القطاعات ستتأثر من القرارات الخليجية المقبلة.
بالنسبة لارتفاع سعر الصرف وتأثيره على الأجور أشار حبيقة الى أنه لا بد من زيادة طفيفة للأجور لعدم اشعال التضخم والسعي الى حلّ أزمة النقل عبر شبكة باصات مقدمة من خلال هبات خارجية على لبنان الاستفادة منها.
وعن العملات الرقمية قال إنه لا ينصح بالدخول بها لانها غير إنتاجية وفيها مخاطرة كبيرة وفرص الربح فيها ضئيلة جداً.
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