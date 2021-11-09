إقتصاد

في مصر... عجز الميزان التجاري يتراجع

Lebanon 24
09-11-2021 | 10:00
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كشفت نشرة التجارة الخارجية عن تراجع قيمة العجز التجاري لمصر خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 17.7%، حيث بلغت قيمة العجز نحو 2.61 مليار دولار، مقابل 3.53 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفق النشرة التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد زادت قيمة الصادرات المصرية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 50.5% إلى نحو 3.26 مليار دولار، مقابل نحو 2.17 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأرجع الجهاز، ارتفاع الصادرات المصرية إلى نمو قيمة صادرات بعض السلع وأهمها العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 66.9%، كما ارتفعت صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.4%، وزادت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 35.5%، كما ارتفعت قيمة صادرات الأسمدة بنسبة 15.1%.

في المقابل، فقد تراجعت صادرات مصر من بعض السلع، وتصدرها تراجع قيمة صادرات الأثاث بنسبة 0.9%، كما انخفضت صادرات مصر من مستحضرات العطور والتجميل بنسبة 5.5%، وهوت صادرات الزيوت والمنتجات العطرية بنسبة 17.1%، كما تراجعت صادرات البذور الزيتية والعلفية بنسبة 3.2%.

على صعيد الواردات، كشف جهاز الإحصاء، أن قيمة الواردات المصرية بلغت نحو 6.17 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل نحو 5.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8.2%.

ويرجع نمو الواردات إلى زيادة قيمة واردات بعض السلع أهمها منتجات البترول بنسبة 91.9%، كما ارتفعت واردات البترول الخام بنسبة 30.6%، ونمت واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 18.6%، كما ارتفعت قيمة واردات المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 36.6%.

في المقابل، تراجعت قيمة واردات بعض السلع أهمها المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 4.3%، كما انخفضت واردات القمح بنسبة 30.5%، وتراجعت قيمة واردات أجهزة الهواتف بنسبة 5.3%، كما انخفضت واردات اللحوم بنسبة 43.5%.
 
(العربية)
المصدر: أ ف ب - العربية
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