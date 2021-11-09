إرتفاع إضافي في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 21300 - 21350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية، ما بين 21130 - 21180 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.