كم بلغ حجم التداول على منصة Sayrafa؟

أعلن مصرف لبنان، في بيان، أن "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 9 ملايين وخمسمائة ألف دولار أميركي بمعدل 17900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".