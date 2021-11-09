إرتفاع طفيف للدولار في السوق الموازية.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم الثلاثاء 21350 - 21400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد بلغ عصر اليوم 21300 - 21350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.