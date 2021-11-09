إقتصاد

إجراءات أميركية للحد من مشكلات سلاسل التوريد في البلاد

Lebanon 24
09-11-2021 | 23:30
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أعلنت الإدارة الأميركية مجموعة جديدة من الإجراءات الفورية والقصيرة الأجل، الثلاثاء، للحد من المشكلات التي تعيق سلاسل التوريد في الموانئ والممرات المائية وشبكات الشحن في البلاد.

ويأتي ذلك في وقت تتخذ فيه إدارة بايدن خطوات لتنفيذ مشروع قانون البنية التحتية الذي أقره الكونغرس مؤخرا، ولكن لم يتم توقيعه بعد.

وتشمل الإجراءات التي أعلن عنها، المرونة في منح للموانئ من خلال وزارة النقل لحل اضطرابات سلسلة التوريد، وتمويل مشروع ساحة الحاويات في ميناء سافانا بولاية جورجيا، وبرنامج منح بقيمة 420 مليون دولار للموانئ والطرق السريعة البحرية التي سيتم إطلاقها خلال 45 يوما، وتحديد مشاريع السواحل والممرات المائية لتمويل أربعة مليارات دولار لبناء فيلق القوات البحرية الهندسي الأميركي، وفق سي أن أن.

كما ستعطي الأولوية لتحديد موانئ الدخول الرئيسية في الولايات المتحدة مقابل 3.4 مليار دولار من مشاريع التحديث والتوسيع في غضون 90 يوما، والمنافسة المفتوحة للحصول على 475 مليون دولار في منح البنية التحتية للموانئ في غضون 90 يوما أيضا.

قال البيت الأبيض إن الأهداف والإجراءات "تضع الأساس للتنفيذ الناجح لاتفاقية البنية التحتية التاريخية بين الحزبين. حيث ستزيد خطة العمل هذه من المرونة الفيدرالية لمنح الموانئ".

وأضاف أنها ستعمل على "تسريع تطوير البنية التحتية للموانئ، والإعلان عن مشاريع بناء جديدة للملاحة والممرات المائية الداخلية، وموانئ الدخول البرية، وإطلاق الجولة الأولى من تطوير البنية التحتية للموانئ من خلال اتفاق البنية التحتية المتفق عليه بين الحزبين".

ويأتي ذلك قبل يوم واحد من رحلة الرئيس، جو بايدن، إلى ميناء بالتيمور للترويج لمشروع القانون. 

ولم يوقع بايدن بعد على مشروع قانون البنية التحتية ليصبح قانونا، ولم يتم تحديد موعد حفل التوقيع بعد، حيث أشار البيت الأبيض إلى أن الأمر مرتبط بعودة الكونغرس الأسبوع المقبل، لتمكين الأعضاء من المشاركة في الحدث.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، للصحفيين، إن بعض الجهود نحو التنفيذ "جارية بالفعل حتى قبل التوقيع على مشروع القانون".

وأضاف أن "هناك عملا جاريا الآن لتنشيط هذه المشاريع، وتجهيز هذه البرامج لتخرج إلى حيز التنفيذ".
المصدر: الحرة
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