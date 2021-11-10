كما كان متوقعاً.. ارتفاع جديد للمحروقات واليكم جدول الاسعار

إرتفاع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 4200 ليرة، و 95 أوكتان 4500 ليرة وسعر صفيحة المازوت 10100 ليرة، وقارورة الغاز 6600 ليرة، وباتت أسعار المحروقات وفق الشكل الآتي:-صفيحة البنزين 95 أوكتان: 308500 ليرة ليرة.-صفيحة البنزين 98 أوكتان: 317600 ليرة.-المازوت: 292600 ليرة.