تراجع التضخم في المدن المصرية...اليكم الاسباب

تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 6.3% في أكتوبر من 6.6% في سبتمبر، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وبالحديث عن عموم الجمهورية، فقد سجل التضخم ارتفاعا بـ 7.3% في أكتوبر الماضي مقابل 4.6% لنفس الشهر من العام الماضي.وجاء هذا الصعود على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة عالميا وانعكاسها على السوق المحلية، إذ رفعت الحكومة المصرية أسعار الغاز للمصانع وكذلك أسعار البنزين بفئاته الثلاث.وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر، فإن هذا الصعود ترجع أسبابه إلى ارتفاع مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 19.5% والتعليم العالي بنسبة 16.7% وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.6% غيرهم رغم انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 6.4% والخضروات بنحو 4.8%.