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إقتصاد
دولار السوق الموازية مستمر بالارتفاع... هذه تسعيرته عصرا
Lebanon 24
10-11-2021
|
09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 21525 - 21575 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 21400 - 21450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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