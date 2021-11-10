دولار السوق الموازية مستمر بالارتفاع... هذه تسعيرته عصرا

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 21525 - 21575 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 21400 - 21450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.