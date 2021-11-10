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إقتصاد
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 3 ملايين دولار بمعدل 18000 ليرة
Lebanon 24
10-11-2021
|
12:02
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أعلن مصرف لبنان في بيان، أن "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 3 ملايين دولار أميركي بمعدل 18000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
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