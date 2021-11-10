اتجاه سعر صرف الدولار تصاعدي...إليكم ما بلغه

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 21575 و21625 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل عصراً، ما بين 21550 و21600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.