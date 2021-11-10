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إقتصاد
اتجاه سعر صرف الدولار تصاعدي...إليكم ما بلغه
Lebanon 24
10-11-2021
|
13:40
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 21575 و21625 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل عصراً، ما بين 21550 و21600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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