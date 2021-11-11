القمح الأوروبي يسجل أعلى مستوى في 13 عاما

قفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة "يورونكست" إلى أعلى مستوى في 13 عاما، بعد تصريح لوزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف باحتمال تقييد روسيا صادراتها من القمح، وزيادة رسومها.وارتفعت عقود قمح الطحين لأقرب استحقاق في مارس، وهي العقود التي تشهد النشاط الأكبر في بورصة "يورونكست" ومقرها باريس، 8.25 يورو أو 2.9 بالمئة عند التسوية إلى 289.75 يورو (335.07 دولار) للطن.وبلغت العقود في أواخر التعاملات 290 يورو للطن، وهو أعلى سعر منذ شباط 2008، وأعلى بقليل من ذروة سابقة في 13 عاما ونصف سجلتها الأسبوع الماضي.وقال باتروشيف الأربعاء إن روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، قد تغير المعادلة التي تستخدمها لحساب الضرائب على صادرات القمح في حال حدوث زيادة كبيرة في الأسعار بالسوق العالمية.وأضاف: "في حال حدوث زيادة كبيرة في الأسعار العالمية.. وليكن مثلا إلى 400 دولار للطن أو أكثر، سيتم تعديل معادلة حساب رسوم التصدير بالزيادة".وذكر أن روسيا تعتزم تحديد صادرات الحبوب في النصف الأول من 2022، بما يشمل الحصة المحددة للقمح، لتأمين المعروض المحلي.