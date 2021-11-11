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إقتصاد
قناة السويس ترفع أسعار رسوم المرور
Lebanon 24
11-11-2021
|
01:00
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أعلنت قناة السويس، الأربعاء، أن الهيئة ستقوم برفع أسعار رسوم عبور السفن بنسبة ستة في المئة بداية من شهرشباط القادم.
وقال رئيس الهيئة، أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد" الفضائية المصرية، إن "هذه الزيادة ستشمل جميع السفن ما عدا نوعين فقط".
وأوضح أنه "لن يتم فرض أي زيادة على السفن السياحية، لأن هذا القطاع عانى ولا يزال يعاني بسبب جائحة كورونا".
وأضاف أن القرار لن يشمل مرور سفن الغاز المسال الطبيعي، "لأننا رفعنا أسعارها بالفعل بداية الشهر الجاري بنسبة عشرة في المئة".
وأشار ربيع إلى أن هذه الزيادة هي الأولى منذ سبع سنوات، وأنها تأتي في وقت يشهد في قطاع النقل البحري رواجا كبيرا، مضيفا أن هذه الزيادة ستدر على الهيئة "من 400 إلى 500 مليون دولار في العام الواحد".
وأضاف أن القرار أتى بعد مراجعة "التقارير الدورية والتوصيات التي تصدر من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والتي أشارت إلى أن هناك نموا في الاقتصاد العالمي بنسبة ستة في المئة واستمرارا في نمو حركة التجارة العالمية وارتفاع الطلب على النقل البحري بمعدلات سبعة في المئة، بالإضافة إلى دراساتنا نحن للسوق، والتدفق في قناة السويس".
وتابع: "بعد أن زادت أسعار الشحن والبضائع، فكان لابد أن نأخذ نصيبنا، لأننا نريد أن نقدم خدمة مميزة ونقوم بتطوير الهيئة وجلب وحدات جديدة".
المصدر: الحرة
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