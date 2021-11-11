إقتصاد

تراجع أسعار الذهب

Lebanon 24
11-11-2021 | 03:00
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تراجعت أسعار الذهب بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة بينما أعاد المستثمرون تقييم الكيفية التي سيرد بها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي.
 
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1847.23 دولارا للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1850.10 دولار.

وارتفع المعدن الأصفر لأعلى مستوى منذ 15 حزيران أمس الأربعاء بعدما أظهرت بيانات تسجيل أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة أعلى زيادة سنوية في 31 عاما الشهر الماضي مما عزز الإقبال على الذهب كتحوط من التضخم.
 
ودفعت سياسات التيسير النقدي الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي خلال الجائحة أسعار الذهب إلى مستويات جديدة مرتفعة على مدار العامين الماضيين، لكن من شأن أي رفع لأسعار الفائدة لتخفيف التضخم أن يضغط على الذهب لأنه سيرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.
 
وأدى ارتفاع الدولار، الذي صعد لأعلى مستوى في عام، أيضا إلى مزيد من الضغط على الذهب. ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.69 دولارا للأونصة. واستقر البلاتين عند 1066.71 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى2026.80 دولارا.
المصدر: CNBC
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