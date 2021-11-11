إقتصاد

زيادة الرواتب.. خبير اقتصادي يحذر من انفجار نقدي!

Lebanon 24
11-11-2021 | 00:46
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حذر الخبير المالي البروفيسور جاسم عجاقة من تداعيات مستقبلية كبرى لزيادة الرواتب وسأل عن مصادر تمويل هذه الزيادة، منبّها من انفجار نقدي حتمي نتيجة طباعة العملة.

 

وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، قال عجاقة إن لبنان اليوم يعيش على حساب طباعة الأموال في ظل غياب أي مداخيل، فيما فئة محددة من الشعب تتّكل على أموال المغتربين، معتبرا ان على الحكومة ان تعالج المشكلة من جذورها وان تتخذ إجراءات أساسية مثل وقف الاحتكار ومعالجة أزمة الدولار ووقف التطبيقات، ضبط عمليات تهريب المحروقات، فرض على التجار التعامل بالبطاقات المصرفية وغيرها.

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