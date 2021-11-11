إقتصاد

انخفاض مبيعات السيارات في الصين والسبب...

Lebanon 24
11-11-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-884974-637722213190601646.jpg
Doc-P-884974-637722213190601646.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت بيانات، اليوم الأربعاء، تراجع مبيعات السيارات في الصين في تشرين الأول للشهر السادس على التوالي بنسبة 9.4% عن العام السابق، وذلك في ظل تعطل الإنتاج جراء النقص العالمي المستمر في أشباه الموصلات.

وأشارت بيانات من الرابطة الصينية لمصنعي السيارات إلى أن إجمالي المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم بلغ 2.33 مليون سيارة في تشرين الأول.

وعادة ما يكون هذا الوقت من العام، المعروف باسم "سبتمبر الذهبي، وأكتوبر الفضي"، هو أهم فترة في مبيعات السيارات، إذ يشرع المستهلكون في الشراء بعد البقاء بعيدا عن صالات العرض خلال أشهر الصيف الخانقة.


ومن النقاط الإيجابية التي أظهرتها البيانات الرواج الكبير للمركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، والتي نمت 135% في أكتوبر/تشرين الأول لتصل إلى 383 ألف وحدة، وذلك بفضل ترويج الحكومة للمركبات الصديقة للبيئة في سبيل خفض التلوث. وهي تشمل المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والسيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء، ومركبات خلايا وقود الهيدروجين.

وأظهرت بيانات التصدير التي كشفت عنها رابطة سيارات الركاب الصينية يوم الاثنين أن شركة تسلا باعت 54391 سيارة صينية الصنع في تشرين الأول، وهو أقل بقليل من مبيعاتها في الشهر السابق والتي بلغت 56006، عندما سجلت أعلى مبيعات شهرية لها في الصين منذ أن بدأت الإنتاج في شنغهاي منذ نحو عامين.

وقال تشين شيهوا، المسؤول في الرابطة الصينية لمصنعي السيارات، إن توفير الرقائق أصبح أكثر سهولة في الربع الرابع، الأمر الذي يساعد على زيادة إنتاج السيارات في البلاد تدريجيا.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:43 | 2021-11-11
13:33 | 2021-11-11
13:19 | 2021-11-11
12:12 | 2021-11-11
12:00 | 2021-11-11
09:53 | 2021-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website