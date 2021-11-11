قفزة كبيرة للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وتجاوز حاجز الـ22000 ألف ليرة. وبلغ عصرا 22275 - 22325 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية ما بين 21850 - 21900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.