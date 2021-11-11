وزن ربطة الخبز ينخفض

صدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة البيان الآتي: "رغم ارتفاع أسعار المكونات التي تدخل في صناعة الرغيف من طحين ومازوت وغيرها من المواد، ورغم ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة جاهدة للحفاظ على هذه السلعة الاستراتيجية وابقائها في متناول اللبنانيين. وهي تجد نفسها مضطرة هذه الفترة الى خفض بسيط في وزن ربطة الخبز اللبناني بما يبقي سعرها ضمن الهامش المقبول. وسبق للوزارة أن استحدثت الربطة العائلية بكلفة أقل على المستهلك.في الموازاة، تواصل خلية الأزمة في الوزارة اجتماعاتها المخصصة لتدارس الخيارات التي من شأنها أن تحد قدر الامكان من تأثير ارتفاع الأسعار على سعر الرغيف.وقد أصدر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اليوم قرارين: الأول يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من "فئة 85" و"zero" و "extra" و"super extra" وكل الفئات الأخرى، والثاني يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض وجاء في القرارين: