إقتصاد

وزن ربطة الخبز ينخفض

Lebanon 24
11-11-2021 | 13:33
A-
A+
Doc-P-885230-637722601409418424.jpg
Doc-P-885230-637722601409418424.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة البيان الآتي: "رغم ارتفاع أسعار المكونات التي تدخل في صناعة الرغيف من طحين ومازوت وغيرها من المواد، ورغم ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة جاهدة للحفاظ على هذه السلعة الاستراتيجية وابقائها في متناول اللبنانيين. وهي تجد نفسها مضطرة هذه الفترة الى خفض بسيط في وزن ربطة الخبز اللبناني بما يبقي سعرها ضمن الهامش المقبول. وسبق للوزارة أن استحدثت الربطة العائلية بكلفة أقل على المستهلك.
 
في الموازاة، تواصل خلية الأزمة في الوزارة اجتماعاتها المخصصة لتدارس الخيارات التي من شأنها أن تحد قدر الامكان من تأثير ارتفاع الأسعار على سعر الرغيف. 
 
وقد أصدر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اليوم قرارين: الأول يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من "فئة 85" و"zero" و "extra" و"super extra" وكل الفئات الأخرى، والثاني يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض وجاء في القرارين:
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:43 | 2021-11-11
13:19 | 2021-11-11
12:12 | 2021-11-11
12:00 | 2021-11-11
09:53 | 2021-11-11
08:26 | 2021-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website