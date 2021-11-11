ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار في السوق الموازية

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ارتفاعاً جديداً، حيث تراوح ما بين 22600 و22700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً، ما بين 22150 و22200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.