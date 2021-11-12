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إقتصاد
جدول جديد للمحروقات.. اليكم الاسعار
Lebanon 24
12-11-2021
|
00:13
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ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 2300 ليرة و98 أوكتان 2000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 18400 وسعر قارورة الغاز 14900
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
بنزين 95 اوكتان: 310800
بنزين 98 أوكتان: 319600
المازوت: 311000
الغاز: 266000
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