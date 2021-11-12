إقتصاد

جدول جديد للمحروقات.. اليكم الاسعار

Lebanon 24
12-11-2021 | 00:13
A-
A+
Doc-P-885300-637722981142854910.jpg
Doc-P-885300-637722981142854910.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 2300 ليرة و98 أوكتان 2000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 18400 وسعر قارورة الغاز 14900
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: 
بنزين 95 اوكتان: 310800
بنزين 98 أوكتان: 319600
المازوت: 311000
الغاز: 266000
 
مواضيع ذات صلة
جدول أسعار المحروقات يصدر غداً.. وهذا السعر المتوقع للصفيحة
lebanon 24
12/11/2021 10:22:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الى المواطنين.. هل صدر جدول أسعار المحروقات؟
lebanon 24
12/11/2021 10:22:30 Lebanon 24 Lebanon 24
السوق السوداء مستمرة.. جدول أسعار المحروقات حبر على ورق
lebanon 24
12/11/2021 10:22:30 Lebanon 24 Lebanon 24
جدول أسعار جديد للمحروقات غداً... وماذا عن تسليم البنزين للمحطات؟
lebanon 24
12/11/2021 10:22:30 Lebanon 24 Lebanon 24

محروقات

جدول أسعار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:00 | 2021-11-12
02:59 | 2021-11-12
02:58 | 2021-11-12
02:28 | 2021-11-12
01:00 | 2021-11-12
01:00 | 2021-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website