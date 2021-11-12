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إقتصاد
الدولار يدفع أسعار النفط إلى المنطقة الحمراء
Lebanon 24
12-11-2021
|
05:00
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تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة ومحت مكاسب حققتها في الجلسة السابقة، مع مواصلة الدولار ارتفاعه بفضل رهانات على أن المركزي الأمريكي سيقدم خططا لرفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بواقع 26 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 81.33 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:28 بتوقيت غرينتش، بعد مكاسب 25 سنتا أمس الخميس.
فيما نزلت العقود الآجلة لخام "برنت" بواقع 25 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 82.62 دولار للبرميل لتمحو بذلك مكاسب أمس.
وتتجه عقود الخامين نحو إنهاء الأسبوع دون تغير تقريبا، بعد تحركات حادة صعودا وهبوطا مدفوعة بارتفاع الدولار، وتكهنات بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لتهدئة الأسعار.
وهناك مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالطلب مع تسارع انتعاش السفر جوا، لكن تشديد السياسة النقدية والمالية والشتاء القادم في نصف الكرة الشمالي ستكون عوامل مثبطة.
وخفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أمس الخميس توقعها للطلب على النفط في الربع الرابع من هذا العام 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي، إذ يكبح ارتفاع أسعار الطاقة التعافي من جائحة كوفيد-19.
واتفقت مجموعة "أوبك+"، التي تضم أعضاء أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، الأسبوع الماضي على التمسك بخطط إضافة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق.
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