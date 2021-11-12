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إقتصاد
"اسعار القمح الى ارتفاع".... هذا ما طالب به تجمع المطاحن!
Lebanon 24
12-11-2021
|
02:28
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صدر عن تجمع المطاحن في لبنان البيان الآتي:
"عطفا على الاجتماع الذي عقده التجمع مع مستشار وزير الاقتصاد والتجارة حيث شرح المشاكل والاعباء التي تتحملها المطاحن والناتجة عن الارتفاعات الكبيرة في اسعار المحروقات التي تسدد بالدولار نقدا، مع العلم ان ساعات تشغيل المولدات الخاصة في المطاحن اصبحت 22 ساعة بدلا من ثلاث ساعات يوميا، مما ضاعف كلفة المحروقات التي هي على ارتفاع مستمر.
كما ان اسعار القمح العالمية ارتفعت خلال الشهر الماضي من 280 الى 380 دولاراً اميركيًّا علما ان هذه الاسعار مرشحة للارتفاع مستقبلا، كذلك فان صيانة المعدات والاجهزة تسددها المطاحن بالدولار الاميركي نقدا وباتت اليوم مكلفة للغاية.
لهذه الاسباب الخارجة عن ارادة وزارة الاقتصاد والتجارة وارادة كل المعنيين من مطاحن وافران والتي تؤدي الى ارتفاع في كلفة الانتاج واسعار المنتج من طحين وخبز رغما عن ارادة المعنيين، ونظرا لتطورات الاسعار الخارجة عن ارادة الكافة والتي ادت الى ارتفاع كبير في كلفة الانتاج، طالب التجمع بضرورة اعادة النظر بكلفة الطحن لتمكين المطاحن من العمل والاستمرار في تأمين الطحين للافران لانتاج الرغيف للمواطنين.
ويهم التجمع ان يؤكد على التعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة لما فيه المصلحة العامة ومصلحة قطاع غذائي اساسي وهو قطاع المطاحن والافران."
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