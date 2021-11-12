إقتصاد

ارتفاع الدولار مستمر.. هذا ما بلغه صباح اليوم

Lebanon 24
12-11-2021 | 02:58
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، إرتفاعاً جديداً، حيث تراوح ما بين 22900 و23000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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