بعد وصوله إلى الـ23000 ليرة... ما جديد سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصرا؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 22500 - 22550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 22900 و23000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.