بعد انخفاضه عصراً.. كم سجل دولار السوق الموازية مساء؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم 22400 - 22450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً ما بين 22500 - 22550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.