بعد 5 أسابيع متتالية من الصعود...مؤشر داو جونز يسجل أول خسائر أسبوعية

أغلقت وول ستريت الجمعة 12 نوفمبر على ارتفاع مدفوعة بصعود أسهم قيادية في السوق مع تخطي المستثمرين لبيانات اقتصاد أميركية مخيبة للآمال.البيانات الأميركية خلال تعاملات جلسة الجمعةأظهر مسح لجامعة ميشيغان أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في أوائل نوفمبر انخفضت لأدنى مستوى في عقد إذ تضررت المستويات المعيشية للأسر بسبب تفاقم التضخم مع وجود قليلين ممن يعتقدون أن ما يفعله صانعو السياسيات يكفي لتخفيف حدة المسألة.لكن تجاهلت المؤشرات الأميركية هذه البيانات وسجلت ارتفاعات جماعية خلال تعاملات اليوم.وصعد مؤشر داو جونز بنحو 0.5% ليغلق عند 36098 نقطة، كما صعد مؤشر ناسداك بنحو 1% ليغلق عند 15860 نقطة، وصعد مؤشر S&P500 بنحو 0.72% ليغلق عند 4682 نقطة.كما شهد سهم johnson & Johnson ارتفاعا بعد أن أعلنت الشركة الانقسام لشركتين وفصلت قطاع الرعاية الصحية عن تصنيع الأدوية والمعدات الطبية.لكن سهم Tesla تراجع بسبب أنباء بيع الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لأسهم إضافية بقيمة 700 مليون دولار في الفصل الجديد من ملحمة بدأت باستفتاء طرحه ماسك على تويتر عما إذا كان يجب أن يبيع أسهما يملكها في الشركة التي أسسها.الأداء الاسبوعي للمؤشرات الأميركيةأنهت المؤشرات الأميركية تداولات الأسبوع على تراجعات، لتسجل أول خسائر أسبوعية بعد خمسة أسابيع متوالية من الصعود.