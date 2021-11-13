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إقتصاد
صادرات مصر تتجاوز مخاطر كورونا.. رقم ضخم في 8 أشهر
Lebanon 24
13-11-2021
|
12:00
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كشفت بيانات رسمية حديثة عن استمرار ارتفاع الصادرات المصرية متجاوزة التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية وأزمة سلاسل التوريد والإمدادات.
البيانات التي جاءت وفق نشرة الصادرات والواردات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تشير إلى ارتفاع صادرات مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالي بنسبة 37.8% إلى مستوى 25.8 مليار دولار، مقابل نحو 18.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة للواردات، فقد سجلت نحو 69.6 مليار دولار عام 2020، مقارنة بنحو 76.4 مليار دولار عام 2019، و81.9 مليار دولار عام 2018، و66.6 مليار دولار فى عام 2017، و71.4 مليار دولار عام 2016.
وتكشف البيانات الحديثة لجهاز الإحصاء أن الولايات المتحدة الأميركية جاءت على رأس قائمة أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث سجلت قيمة صادرات مصر لها 1.544 مليار دولار.
وفي المركز الثاني جاءت الهند بعدما بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 1.524 مليار دولار، وحلت إيطاليا في المركز الثالث بصادرات بلغت قيمتها 1.506 مليار دولار، ثم السعودية في المركز الرابع بقيمة 1.403 مليار دولار.
المصدر: العربية
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