بعد انخفاضه صباحاً.. الدولار يعاود الارتفاع عصراً وهذه التسعيرة المتداولة

يتم التداول عصر اليوم السبت بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 22625 - 22675 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

بينما كان يتم التداول صباحا بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 22330 - 22380 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.