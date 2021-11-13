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إقتصاد
بعد انخفاضه صباحاً.. الدولار يعاود الارتفاع عصراً وهذه التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
13-11-2021
|
09:47
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يتم التداول عصر اليوم السبت بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 22625 - 22675 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
بينما كان يتم التداول صباحا بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 22330 - 22380 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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