إقتصاد

بعد انخفاضه صباحاً.. الدولار يعاود الارتفاع عصراً وهذه التسعيرة المتداولة

Lebanon 24
13-11-2021 | 09:47
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يتم التداول عصر اليوم السبت بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 22625 - 22675 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
بينما كان يتم التداول صباحا بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 22330 - 22380 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
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