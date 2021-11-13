إقتصاد

دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله هذا المساء

Lebanon 24
13-11-2021 | 13:51
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت إرتفاعاً جديداً، حيث تراوح ما بين22700 و22800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل عصراً ما بين 22600 22650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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