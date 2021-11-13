دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله هذا المساء

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت إرتفاعاً جديداً، حيث تراوح ما بين22700 و22800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل عصراً ما بين 22600 22650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.