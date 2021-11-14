مصر على الخريطة العالمية للموانئ الخضراء

تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على تطوير الموانئ وفقًا للمعايير العالمية، وتحويلها لـ"موانئ خضراء" تراعي البعد البيئي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.وتتميز تلك الموانئ عن غيرها بتطبيق تكنولوجيا تقلل من نسب التلوث، لتحسين الأداء البيئي وإنهاء أي آثار بيئية خطيرة.وقال الباحث والمحلل الاقتصادي، أحمد أبو علي، إن "الموانئ الخضراء تأتي انطلاقا من مسؤوليات الدولة المصرية في حماية البيئة والحفاظ عليها، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة قبل أيام بمواصلة إنجاز مشروعات تطوير الموانئ، لتتناسب مع زيادة حجم الصناعات والخدمات اللوجستية التي تشهدها مصر".وتابع أبو علي: "السيسي يريد وضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة، ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية في جميع المشروعات القائمة والجديدة، والعمل على تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لصحة المواطن، وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية".وأضاف: "تسعى مصر لتصبح مركزا للتجارة العالمية، من خلال استكمال سلسلة المشروعات القومية الكبرى بمحور قناة السويس، وإنشاء أول ميناء أخضر في القارة، يضع مصر على خريطة العالم في مجال الموانئ الخضراء الصديقة للبيئة، لأن كل تحسن وتطور يحدث داخل نظام الموانئ، وتطوير النظم البيئية، يغيّر صورة مصر أمام العالم، ويجلب المزيد من الاستثمارات تحقيقًا لإنجازات أخرى".