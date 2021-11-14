دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته صباح اليوم الاحد

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 22750 - 22800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية أقفل مساء أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 22700 - 22800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.