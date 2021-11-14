إقتصاد

دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته صباح اليوم الاحد

Lebanon 24
14-11-2021 | 02:00
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 22750 - 22800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
وكان دولار السوق الموازية أقفل مساء أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 22700 - 22800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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