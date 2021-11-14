شركة الطيران العمانية تسعى للحصول على مزيد من المساعدات الحكومية

قال عبد العزيز الرئيسي، الرئيس التنفيذي لشركة طيران عُمان إنهم يسعون للحصول على مساعدة مالية حكومية، من أجل تغطية التكاليف التشغيلية للعام المقبل.وذكر الرئيسي لرويترز إن الشركة المملوكة للدولة تلقت مساعدة حكومية خلال تفشي الجائحة، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي للمساعدة في تغطية التكاليف التشغيلية للعام المقبل.ولم يكشف عن حجم الدعم الذي تلقته حتى الآن أو مقدار الدعم الذي تحتاجه الشركة.وأضاف الرئيسي، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للشرطة في 2018 بعد أن عمل في هذا المنصب بالوكالة، إن الشركة جمعت ديونا مقابل أصول طيران غير أساسية مثل الفنادق، وتخطط لجمع المزيد لتغطية التكاليف التشغيلية.وأعتبر الرئيس التنفيذي أنه على الرغم من أن الشركة لا تزال تتلقى مساعدات حكومية فإن مستويات الدعم أقل مما كانت عليه في السنوات الماضية.