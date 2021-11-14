"إيرباص": الوباء لن يؤثر في الطلب على الطائرات الجديدة

تتوقع شركة "إيرباص" في تقرير صدر أمس السبت، ألا يتأثّر الطلب على اقتناء طائرات جديدة بوباء كوفيد-19، فيما تعوّل المجموعة الأوروبية على استبدال أساطيل بطائرات تنبعث منها نسب أقل من ثاني أكسيد الكربون.وقالت في توقّعاتها السوقية الجديدة عشية افتتاح معرض دبي للطيران، إنّ الطلب على الطائرات الجديدة سيبلغ "حوالي 39 ألف" طائرة ركاب وشحن جديدة بحلول عام 2040.ويتماشى هذا التقدير مع التوقعات السابقة التي أصدرتها "إيرباص" في سبتمبر 2019 قبل انتشار فيروس كورونا، وذكرت حينها أن الطلب على الطائرات الجديدة سيبلغ 39210 طائرات خلال العقدين المقبلين.